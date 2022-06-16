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ЦОДы останутся без лицензий на связь

Минцифры разъяснило суть поправок к закону «О связи», касающихся положения ЦОДов
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Введение классификации позволит различить владельцев ЦОДов и владельцев серверных комнат и иных неспециализированных технологических площадок / Андрей Гордеев / Ведомости

Операторы ЦОДов, которые в настоящее время «вынужденно являются операторами связи», в будущем смогут отказаться от лицензий на оказание услуг связи и получить собственный код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом говорится в ответном письме Минцифры РСПП от 10 июня, с которым ознакомились «Ведомости». Месяцем ранее комиссия по связи и IT РСПП направила в Госдуму замечания к разработанным министерством поправкам в закон «О связи», которые в числе прочего предполагают введение классификации ЦОДов.

Поправки к закону «О связи» были внесены правительством 17 апреля и приняты Госдумой в первом чтении 6 мая. Они вводят понятие ЦОДа как «специализированного сооружения связи», которое соответствует утвержденной классификации. Это позволит операторам дата-центров получить собственный код ОКВЭД, который обеспечит им льготный доступ на рынок электроэнергии и мощности, говорится в проекте поправок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных