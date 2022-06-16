ЦОДы останутся без лицензий на связь

ЦОДы останутся без лицензий на связьМинцифры разъяснило суть поправок к закону «О связи», касающихся положения ЦОДов
Операторы ЦОДов, которые в настоящее время «вынужденно являются операторами связи», в будущем смогут отказаться от лицензий на оказание услуг связи и получить собственный код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом говорится в ответном письме Минцифры РСПП от 10 июня, с которым ознакомились «Ведомости». Месяцем ранее комиссия по связи и IT РСПП направила в Госдуму замечания к разработанным министерством поправкам в закон «О связи», которые в числе прочего предполагают введение классификации ЦОДов.
Поправки к закону «О связи» были внесены правительством 17 апреля и приняты Госдумой в первом чтении 6 мая. Они вводят понятие ЦОДа как «специализированного сооружения связи», которое соответствует утвержденной классификации. Это позволит операторам дата-центров получить собственный код ОКВЭД, который обеспечит им льготный доступ на рынок электроэнергии и мощности, говорится в проекте поправок.