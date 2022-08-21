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Минэкономразвития разрабатывает аналог regulation.gov.ru

Стоимость новой информсистемы составит 287 млн рублей
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
 Новая система должна заменить бумажный документооборот цифровым взаимодействием ведомств в реальном времени / Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития в 2023 г. планирует запустить государственную информационную систему (ГИС) «Нормотворчество», следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. Она будет предназначена для создания, редактирования и хранения нормативно-правовых актов (НПА) и по своей сути станет доработанной версией действующего портала НПА regulation.gov.ru. Разработчик новой ГИС будет выбран на открытом конкурсе к 30 августа 2022 г. Начальная цена составляет 286,7 млн руб. По контракту, который предполагает четыре этапа, ГИС «Нормотворчество» должна быть создана до 30 сентября 2023 г. Финансирование работ будет осуществляться за счет федерального бюджета, говорится в документации закупки.

Необходимость создания новой системы объясняется тем, что пока основным способом взаимодействия между ведомствами во время согласительных процедур остается обмен бумажными документами, что «существенно удлиняет общий срок подготовки проектов НПА». Исполнение документов на бумажных носителях не позволяет всем участникам нормотворческого процесса работать с их актуальными версиями и вносить корректировки, так как изменения одного участника становятся доступны другому, только когда разработчик проекта НПА отправит ему новую редакцию, следует из технического задания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных