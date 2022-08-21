Минэкономразвития разрабатывает аналог regulation.gov.ru

Минэкономразвития разрабатывает аналог regulation.gov.ruСтоимость новой информсистемы составит 287 млн рублей
Минэкономразвития в 2023 г. планирует запустить государственную информационную систему (ГИС) «Нормотворчество», следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. Она будет предназначена для создания, редактирования и хранения нормативно-правовых актов (НПА) и по своей сути станет доработанной версией действующего портала НПА regulation.gov.ru. Разработчик новой ГИС будет выбран на открытом конкурсе к 30 августа 2022 г. Начальная цена составляет 286,7 млн руб. По контракту, который предполагает четыре этапа, ГИС «Нормотворчество» должна быть создана до 30 сентября 2023 г. Финансирование работ будет осуществляться за счет федерального бюджета, говорится в документации закупки.
Необходимость создания новой системы объясняется тем, что пока основным способом взаимодействия между ведомствами во время согласительных процедур остается обмен бумажными документами, что «существенно удлиняет общий срок подготовки проектов НПА». Исполнение документов на бумажных носителях не позволяет всем участникам нормотворческого процесса работать с их актуальными версиями и вносить корректировки, так как изменения одного участника становятся доступны другому, только когда разработчик проекта НПА отправит ему новую редакцию, следует из технического задания.