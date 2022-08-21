Минэкономразвития разрабатывает аналог regulation.gov.ru

Минэкономразвития в 2023 г. планирует запустить государственную информационную систему (ГИС) «Нормотворчество», следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. Она будет предназначена для создания, редактирования и хранения нормативно-правовых актов (НПА) и по своей сути станет доработанной версией действующего портала НПА regulation.gov.ru. Разработчик новой ГИС будет выбран на открытом конкурсе к 30 августа 2022 г. Начальная цена составляет 286,7 млн руб. По контракту, который предполагает четыре этапа, ГИС «Нормотворчество» должна быть создана до 30 сентября 2023 г. Финансирование работ будет осуществляться за счет федерального бюджета, говорится в документации закупки.