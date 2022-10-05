МТС свернула проект по цифровизации коров

МТС свернула проект по цифровизации коровТехнологии были дорогими и решали очень узкопрофильную задачу, объясняют эксперты
МТС свернула проект создания системы контроля за поголовьем скота в животноводческих хозяйствах, о запуске которого в тестовом режиме оператор сообщал «Ведомостям» весной 2020 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель оператора.
По словам представителя МТС, теперь компания видит больше перспектив в агросекторе, чем в животноводстве. «Сельское хозяйство является быстро растущим рынком в части интернета вещей, но размер рынка и динамика спроса на решения автоматизации в животноводстве существенно уступают агросектору», – пояснил он причину сворачивания проекта. «Мы смещаем свой фокус на тему точного земледелия, где ценность нас как оператора услуг мониторинга транспорта и предоставления корректирующих поправок для GPS/«Глонасс»-терминалов на сельхозтехнике существенно выше», – добавил он.
Система, которую планировал внедрять оператор, предполагала использование датчиков, так называемых болюсов, которые передают данные о состоянии животного и его готовности к отелу, находясь на дне его желудка. Корова проглатывает датчик вместе с кормом, и он остается внутри на протяжении всей жизни животного, объясняли тогда в МТС.