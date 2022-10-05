МТС свернула проект по цифровизации коров

По словам представителя МТС, теперь компания видит больше перспектив в агросекторе, чем в животноводстве. «Сельское хозяйство является быстро растущим рынком в части интернета вещей, но размер рынка и динамика спроса на решения автоматизации в животноводстве существенно уступают агросектору», – пояснил он причину сворачивания проекта. «Мы смещаем свой фокус на тему точного земледелия, где ценность нас как оператора услуг мониторинга транспорта и предоставления корректирующих поправок для GPS/«Глонасс»-терминалов на сельхозтехнике существенно выше», – добавил он.