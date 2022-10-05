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МТС свернула проект по цифровизации коров

Технологии были дорогими и решали очень узкопрофильную задачу, объясняют эксперты
Ведомости
Использование решения от МТС стоило бы производителю свыше 20% чистой прибыли от одной коровы / Максим Стулов / Ведомости

МТС свернула проект создания системы контроля за поголовьем скота в животноводческих хозяйствах, о запуске которого в тестовом режиме оператор сообщал «Ведомостям» весной 2020 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель оператора.

По словам представителя МТС, теперь компания видит больше перспектив в агросекторе, чем в животноводстве. «Сельское хозяйство является быстро растущим рынком в части интернета вещей, но размер рынка и динамика спроса на решения автоматизации в животноводстве существенно уступают агросектору», – пояснил он причину сворачивания проекта. «Мы смещаем свой фокус на тему точного земледелия, где ценность нас как оператора услуг мониторинга транспорта и предоставления корректирующих поправок для GPS/«Глонасс»-терминалов на сельхозтехнике существенно выше», – добавил он.

Система, которую планировал внедрять оператор, предполагала использование датчиков, так называемых болюсов, которые передают данные о состоянии животного и его готовности к отелу, находясь на дне его желудка. Корова проглатывает датчик вместе с кормом, и он остается внутри на протяжении всей жизни животного, объясняли тогда в МТС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных