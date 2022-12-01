Разработчикам промышленного софта придется подстраиваться под «Аврору»

Промышленным предприятиям придется переводить свои системы управления на платформу ОС «Аврора». Такая задача включена в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение», заявил 24 ноября директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Илья Массух на круглом столе в Совете Федерации, посвященном поддержке импортозамещения в ИКТ. О планах по разработке промышленного ПО под «Аврору» знает и топ-менеджер одной из госкорпораций.