Разработчикам промышленного софта придется подстраиваться под «Аврору»Индустрия готова тестировать переход на отечественные IТ-решения
Промышленным предприятиям придется переводить свои системы управления на платформу ОС «Аврора». Такая задача включена в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение», заявил 24 ноября директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Илья Массух на круглом столе в Совете Федерации, посвященном поддержке импортозамещения в ИКТ. О планах по разработке промышленного ПО под «Аврору» знает и топ-менеджер одной из госкорпораций.
По словам Массуха, сейчас разрабатываются две дорожные карты – «Новое индустриальное ПО» и «Новое общесистемное ПО». Они станут продолжением инициативы правительства по созданию индустриальных центров компетенций и центров компетенций разработки. О создании таких центров премьер Михаил Мишустин объявил на конференции ЦИПР летом 2022 г., по плану они должны будут проанализировать потребности промышленного рынка и заняться разработкой необходимого для импортозамещения ПО.