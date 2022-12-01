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Разработчикам промышленного софта придется подстраиваться под «Аврору»

Индустрия готова тестировать переход на отечественные IТ-решения
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

Промышленным предприятиям придется переводить свои системы управления на платформу ОС «Аврора». Такая задача включена в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение», заявил 24 ноября директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Илья Массух на круглом столе в Совете Федерации, посвященном поддержке импортозамещения в ИКТ. О планах по разработке промышленного ПО под «Аврору» знает и топ-менеджер одной из госкорпораций.

По словам Массуха, сейчас разрабатываются две дорожные карты – «Новое индустриальное ПО» и «Новое общесистемное ПО». Они станут продолжением инициативы правительства по созданию индустриальных центров компетенций и центров компетенций разработки. О создании таких центров премьер Михаил Мишустин объявил на конференции ЦИПР летом 2022 г., по плану они должны будут проанализировать потребности промышленного рынка и заняться разработкой необходимого для импортозамещения ПО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных