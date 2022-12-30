Сотовой связи надо продержаться два года «переходного периода»

Два источника «Ведомостей», близких к большой четверке операторов, уже заявили о сложностях при взаимодействии с финской Nokia и шведской Ericsson. «Никаких обновлений софта не будет. Ремонта не будет. Поставок запчастей не будет», – бьет тревогу один из них. По оценкам второго собеседника, 50–60% российской сотовой инфраструктуры – это связка Nokia – Ericsson (примерно по 25–30% на каждую). Зависимость от иностранных вендоров колоссальная: обе компании выпускают полный цикл коммуникационного оборудования и ПО для сетей мобильной связи. Nokia и Ericsson после начала специальной военной операции (СВО) приостановили поставки телекомоборудования в Россию, а позднее объявили о том, что с 2023 г. прекратят все операции с клиентами в стране.