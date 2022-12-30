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Сотовой связи надо продержаться два года «переходного периода»

Отрасль должна выбрать сценарий жизни под технологическим эмбарго
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

После утверждения Евросоюзом 6 октября 2022 г. восьмого пакета санкций в отношении России европейские IТ-компании больше не могут предоставлять архитектурные и инженерные услуги для своих российских клиентов, а также консультировать их. На деле это означает, что запрет распространяется не только на продажу нового оборудования, но и на техподдержку уже купленных продуктов – установку оборудования, настройку сетей и внедрение программного обеспечения (ПО), а также на их ремонт и обслуживание.

Два источника «Ведомостей», близких к большой четверке операторов, уже заявили о сложностях при взаимодействии с финской Nokia и шведской Ericsson. «Никаких обновлений софта не будет. Ремонта не будет. Поставок запчастей не будет», – бьет тревогу один из них. По оценкам второго собеседника, 50–60% российской сотовой инфраструктуры – это связка Nokia – Ericsson (примерно по 25–30% на каждую). Зависимость от иностранных вендоров колоссальная: обе компании выпускают полный цикл коммуникационного оборудования и ПО для сетей мобильной связи. Nokia и Ericsson после начала специальной военной операции (СВО) приостановили поставки телекомоборудования в Россию, а позднее объявили о том, что с 2023 г. прекратят все операции с клиентами в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных