Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать фейковый канал Екатерины Мизулиной

Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать фейковый канал Екатерины МизулинойДо этого платформа не ответила на требования директора Лиги безопасного интернета о блокировке фейка
После появления ложных сообщений о блокировке в РФ игры Dota 2 и запрете движения «ЧВК Редан» Роскомнадзор (РКН) направил письмо администрации мессенджера Telegram c требованием заблокировать фейковый канал директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. В офисе Telegram не ответили на запрос.
В Роскомнадзор поступила информация о подложном аккаунте Екатерины Мизулиной в Telegram, сообщил «Ведомостям» представитель службы. «В связи с этим в адрес мессенджера Telegram 3 марта 2023 г. было направлено письмо с требованием ограничить доступ к аккаунту и провести верификацию Telegram-канала Е. М. Мизулиной», — добавил он.
В пятницу, 3 марта, о появлении фейковых сообщений от ее лица Мизулина предупредила в официальном канале. Судя по информации в профиле, фейковый канал существует с начала 2023 г. Большинство публикаций в нем дублируют посты из настоящего. C февраля в нем начали появляться фейковые сообщения, приписываемые Мизулиной.
Внешне канал практически не отличается от настоящего, для введения пользователей в заблуждение к аватару паблика добавлена поддельная «синяя галочка», имитирующая верификацию Telegram. По данным сервиса TgSTAT, который анализирует посещаемость Telegram-каналов, после 23 февраля у фейкового канала начался резкий рост числа подписчиков: с 8400 фолловеров до более чем 17 000 к началу марта.
Тема возможных блокировок Dota2 и «Редан» привлекла в канал новых подписчиков, отмечает гендиректор компании «Социальная лаборатория» Наталия Тылевич. «Но также мы видим и следы “накрутки” аудитории для дальнейшего привлечения подписчиков, это видно по статистике подписавшихся пользователей», — объясняет она. По ее словам, на канале открытые комментарии, модерация отсутствует, «соответственно, туда могло зайти множество возмущенных школьников и подписаться для отслеживания хайповых постов и комментариев». «Тот, кто ведет этот канал, делает это профессионально – совмещая и “накрутку” ботами, и привлечение реальных пользователей контентом», – отметила Тылевич.
«Telegram не отвечает на многочисленные обращения Лиги безопасного интернета в службу поддержки, что грубо нарушает положения федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», – констатировала Мизулина в своем Telegram-канале. Она также уточнила «Ведомостям», что считает причастным к созданию канала украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) и «отдельных провокаторов с целью распространения дезинформации».
«Это целенаправленная медийная атака в адрес нашей страны, и использование моего имени в этой кампании – лишь один из элементов. Считаю, что подобные фейки будут только нарастать», – отметила Мизулина. В основном такие сообщения направлены на разжигание тревожных настроений в подростковой и молодежной среде, высказала предположение директор Лиги.
Telegram включен в реестр социальных сетей РКН и на саму платформу распространяются требования закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в отношении распространения информации в соцсетях, напоминает преподаватель Moscow Digital School, юрист Геннадий Уваркин. «На владельца мессенджера распространяются ряд обязанностей, в частности, соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций и многие другие», – отметил он.
Распространение не соответствующих действительности фактов от имени публичной личности порочит ее деловую репутацию и квалифицируется как клевета. «Авторам такого канала может грозить до двух лет лишения свободы, если правоохранительными органами будет установлена их вина в распространении сведений, которые были заведомо ложными», – констатирует Алена Гришкова, адвокат КА Pen & Paper.
Помимо привлечения к ответственности за клевету авторов канала можно привлечь за нарушение законодательства о персональных данных, с учетом того, что нарушители используют имя и фотографию Мизулиной, добавляет Уваркин. Правда, затруднения могут возникнуть в том, чтобы вычислить автора и доказать в суде, что именно он написал нарушающие закон сообщения. Также сложности могут возникнуть с реализацией решения суда, отметил эксперт.