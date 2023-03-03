Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать фейковый канал Екатерины Мизулиной

Помимо привлечения к ответственности за клевету авторов канала можно привлечь за нарушение законодательства о персональных данных, с учетом того, что нарушители используют имя и фотографию Мизулиной, добавляет Уваркин. Правда, затруднения могут возникнуть в том, чтобы вычислить автора и доказать в суде, что именно он написал нарушающие закон сообщения. Также сложности могут возникнуть с реализацией решения суда, отметил эксперт.