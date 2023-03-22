К иску против Google присоединилось 885 российских компаний

Выручка ООО «Гугл» в 2021 г. выросла в 1,6 раза до 134,3 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. Чистый убыток в 2021 г. составил 26,4 млрд руб. против чистой прибыли в 1,7 млрд руб. в 2020 г. Владельцем российской компании является американская Google International LLC. Данных за 2022 г. в базе нет.