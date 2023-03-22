К иску против Google присоединилось 885 российских компаний

К иску против Google присоединилось 885 российских компанийПока с американской корпорации взыскано лишь 1,6 млрд руб. в пользу Роскомнадзора
К банкротящемуся российскому юрлицу американской Google – ООО «Гугл» выстроилась очередь из кредиторов: 885 российских организаций подали заявления о включении их требований в иск. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел. Среди них компании из медиаотрасли (ФГБУ «Редакция «Российской газеты», АО «Медиаскоп», АО «Росбизнесконсалтинг», АО «Коммерсантъ», ООО «Шкулев медиа», АНО «ТВ-новости»), IТ-компании (ООО «ВК», ООО «Доксвижн», ООО «Скилфэктори», ООО «Диасофт», ООО «Эпам систэмз», ООО «1С-Битрикс», ООО «Нетология», ООО «Геоскан») и др.
Выручка ООО «Гугл» в 2021 г. выросла в 1,6 раза до 134,3 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. Чистый убыток в 2021 г. составил 26,4 млрд руб. против чистой прибыли в 1,7 млрд руб. в 2020 г. Владельцем российской компании является американская Google International LLC. Данных за 2022 г. в базе нет.