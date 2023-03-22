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К иску против Google присоединилось 885 российских компаний

Пока с американской корпорации взыскано лишь 1,6 млрд руб. в пользу Роскомнадзора
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

К банкротящемуся российскому юрлицу американской Google – ООО «Гугл» выстроилась очередь из кредиторов: 885 российских организаций подали заявления о включении их требований в иск. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел. Среди них компании из медиаотрасли (ФГБУ «Редакция «Российской газеты», АО «Медиаскоп», АО «Росбизнесконсалтинг», АО «Коммерсантъ», ООО «Шкулев медиа», АНО «ТВ-новости»), IТ-компании (ООО «ВК», ООО «Доксвижн», ООО «Скилфэктори», ООО «Диасофт», ООО «Эпам систэмз», ООО «1С-Битрикс», ООО «Нетология», ООО «Геоскан») и др.

Выручка ООО «Гугл» в 2021 г. выросла в 1,6 раза до 134,3 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. Чистый убыток в 2021 г. составил 26,4 млрд руб. против чистой прибыли в 1,7 млрд руб. в 2020 г. Владельцем российской компании является американская Google International LLC. Данных за 2022 г. в базе нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных