Российский разработчик «Мойофис» представил аналог Microsoft Teams

Российский разработчик «Мойофис» представил аналог Microsoft TeamsПока сервис тестируют «Лаборатория Касперского» и фармкомпания «Р-фарм»
Разработчик офисных программ «Мойофис» представил аналог американского сервиса Microsoft Teams, сообщил «Ведомостям» представитель российской компании. Из российских компаний подобного решения пока никто не делал, утверждает он. Название нового сервиса – Squadus, он предназначается для совместной работы и корпоративного общения, его разработка велась с 2020 г., сообщил собеседник. Сервис не ограничен количеством сотрудников, которые могут его использовать, «это могут быть десятки тысяч пользователей», отметил он.
Squadus включает в себя платформу для видеоконференцсвязи (ВКС), встроенный мессенджер, сервис просмотра документов и поиска в них, а также бот SDK, который позволяет создавать, тестировать, развертывать интеллектуальных ботов и управлять ими внутри IT-системы организации. Софт доступен на всех платформах (веб, десктоп, мобильные) и поддерживает ОС «Альт», Astra Linux, «РЕД ОС», а также macOS, Windows, iOS и Android, добавил представитель «Мойофиса». Он отмечает, что хранение всей информации осуществляется на серверах компании-заказчика или доверенного партнера, а в самом сервисе реализованы end-to-end шифрование, защита соединений, двухфакторная аутентификация.
Решения, подобные сервису от «Мойофиса», мультиплатформенные решения, объединяющие ВКС, мессенджеры и инструменты совместной работы с офисными документами, востребованы на рынке корпоративного ПО, соглашается аналитик агентства MForum Алексей Бойко. Среди примеров таких сервисов он назвал зарубежные продукты Microsoft Teams, Slack, а также отчасти Zoom и Cisco Webex. Если рассматривать не on-premise решения, когда информация хранится на серверах компании-заказчика, то среди российских решений эксперт привел в пример «Яндекс.Коннект».
«Наш референсный игрок рынка, на кого мы ориентируемся, – это Microsoft Teams. Этот корпоративный продукт представлен в составе экосистемы и помимо наличия базовых функций (чаты, звонки) также обладает возможностями интеграции с другими корпоративными приложениями вендора и партнерским ПО», – отметил представитель «Мойофиса». По его словам, разработка уже утверждена в реестре отечественного ПО Минцифры. Как следует из реестра, соответствующая запись была внесена в начале апреля 2023 г.
Сейчас основным пользователем Squadus является «Лаборатория Касперского» (владеет 63,8% «Мойофиса»), продукт развернут на 4500 сотрудников. Также тестирование сервиса проводит производитель лекарств «Р-фарм».
«Если мы говорим о каких-либо многофункциональных комплексах, в которые встроено множество различных функций, то такие инструменты пользуются популярностью ввиду того, что растет число сотрудников, работающих вне офиса или в различных регионах», – отмечает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. В то же время сделать такую систему, которая удовлетворяла бы корпоративного пользователя на 100%, нелегко, добавил эксперт. «Поэтому пока таких компаний, которые используют такие полноценные решения с несколькими основными сервисами, не так много», – добавил Кусков.
Российских решений подобного рода сейчас представлено довольно немного, говорит эксперт. Но это, по его словам, связано не с тем, что их никто не мог произвести, а скорее с тем, что в условиях господства зарубежных решений не видели смысла «изобретать велосипед».
«Безусловно, есть компании, которые позволяют своим сотрудникам пользоваться разными внешними продуктами – например, используют для бизнеса общение в Telegram. Но крупные корпорации тяготеют к специализированным решениям, развернутым на своих аппаратных средствах из соображений защиты информации», – резюмировал Бойко.