Российский разработчик «Мойофис» представил аналог Microsoft Teams

Squadus включает в себя платформу для видеоконференцсвязи (ВКС), встроенный мессенджер, сервис просмотра документов и поиска в них, а также бот SDK, который позволяет создавать, тестировать, развертывать интеллектуальных ботов и управлять ими внутри IT-системы организации. Софт доступен на всех платформах (веб, десктоп, мобильные) и поддерживает ОС «Альт», Astra Linux, «РЕД ОС», а также macOS, Windows, iOS и Android, добавил представитель «Мойофиса». Он отмечает, что хранение всей информации осуществляется на серверах компании-заказчика или доверенного партнера, а в самом сервисе реализованы end-to-end шифрование, защита соединений, двухфакторная аутентификация.