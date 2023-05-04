«Яндекс» отказался от бесплатной электронной почты для бизнес-клиентов

«Яндекс» отключил бесплатный тариф «Яндекс 360 для бизнеса» с почтовым обслуживанием и возможностью хранить данные в облаке. Изменения вступили в силу 17 апреля 2023 г., следует из рассылки компании. Получение таких писем «Ведомостям» подтвердили несколько пользователей, являющихся сотрудниками различных телекомкомпаний. Информация о введении платы за использование сервиса также опубликована на сайте самого «Яндекса».