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«Яндекс» отказался от бесплатной электронной почты для бизнес-клиентов

Теперь почтовый ящик компании с 10 сотрудниками будет обходиться в 30 000–170 000 руб. в год
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» отключил бесплатный тариф «Яндекс 360 для бизнеса» с почтовым обслуживанием и возможностью хранить данные в облаке. Изменения вступили в силу 17 апреля 2023 г., следует из рассылки компании. Получение таких писем «Ведомостям» подтвердили несколько пользователей, являющихся сотрудниками различных телекомкомпаний. Информация о введении платы за использование сервиса также опубликована на сайте самого «Яндекса».

«Чтобы сохранить доступ к возможностям «Яндекс 360 для бизнеса», выберите и оплатите один из основных тарифов. Если этого не сделать, ваша организация, пользующаяся бесплатной версией, будет переведена в режим для чтения», – говорится в письме «Яндекса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных