«Яндекс» отказался от бесплатной электронной почты для бизнес-клиентов

«Яндекс» отказался от бесплатной электронной почты для бизнес-клиентовТеперь почтовый ящик компании с 10 сотрудниками будет обходиться в 30 000–170 000 руб. в год
«Яндекс» отключил бесплатный тариф «Яндекс 360 для бизнеса» с почтовым обслуживанием и возможностью хранить данные в облаке. Изменения вступили в силу 17 апреля 2023 г., следует из рассылки компании. Получение таких писем «Ведомостям» подтвердили несколько пользователей, являющихся сотрудниками различных телекомкомпаний. Информация о введении платы за использование сервиса также опубликована на сайте самого «Яндекса».
«Чтобы сохранить доступ к возможностям «Яндекс 360 для бизнеса», выберите и оплатите один из основных тарифов. Если этого не сделать, ваша организация, пользующаяся бесплатной версией, будет переведена в режим для чтения», – говорится в письме «Яндекса».
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