«Миранда-медиа» официально заработала в ДНР

Появление этой компании в ДНР «снизит тарифы на услуги широкополосного доступа в интернет и позволит создать необходимый уровень конкуренции», ожидает представитель ведомства. «Миранда-медиа» уже сформировала альтернативный магистральный трафик, который исключит монополию на рынках связи в ДНР», – сказал собеседник в ответ на вопрос «Ведомостей».