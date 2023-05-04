«Миранда-медиа» официально заработала в ДНР

«Миранда-медиа» официально заработала в ДНРЭто второй магистральный оператор связи в регионе после «Углетелекома»
«Миранда-медиа» (магистральный оператор связи, работающий в Крыму и принадлежащий «Ростелекому» на 19,99%) начала деятельность в Донецке. Запуск состоялся 1 мая, рассказал «Ведомостям» представитель Минцифры России.
Появление этой компании в ДНР «снизит тарифы на услуги широкополосного доступа в интернет и позволит создать необходимый уровень конкуренции», ожидает представитель ведомства. «Миранда-медиа» уже сформировала альтернативный магистральный трафик, который исключит монополию на рынках связи в ДНР», – сказал собеседник в ответ на вопрос «Ведомостей».
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