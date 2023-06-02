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Источники сообщили о возможной ротации в Минцифры

Свои должности могут покинуть статс-секретарь Олег Пак и куратор телекома Дмитрий Ким
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова Екатерина Кинякина
Статс-секретарь Олег Пак / Григорий Сысоев / РИА Новости

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в ближайшее время могут произойти кадровые перестановки. Два замминистра — статс-секретарь Олег Пак и куратор телеком-отрасли Дмитрий Ким — покинут свои должности. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника в телеком-операторах и ИТ-компаниях.

О возможном предстоящем уходе двух замминистра «Ведомостям» рассказал собеседник в подведе Минцифры и подтвердили два собеседника в телеком-операторах и один источник в ИТ-компании. О точной дате ухода Пака и Кима, о причинах, а также кто будет исполнять их обязанности эти собеседники не знают.

Источник в самом Минцифры, однако, подтвердил уход только Пака. А собеседник, близкий к Минцифры, уточнил, что Ким может покинуть должность заместителя по телекому, но останется курировать в министерстве другое направление. Он добавил, что Ким же не покинет периметр министерства, а может взять на себя направление госинформатизации, за которое ранее отвечал Пак, предполагает он. Пак, скорее всего, перейдет в новую структуру по госинформатизации, отмечает еще один собеседник «Ведомостей» в одном из подведомственных учреждений Минцифры.

Заместитель главы Минцифры Дмитрий Ким работает в министерстве с 2021 г., указано на сайте Минцифры. До этого он занимал должность вице-президента – директора макрорегионального филиала «Центр» в «Ростелекоме». Он курирует выработку государственной политики в сфере электросвязи, включая использование радиочастотного спектра. Также он координирует работу департаментов госрегулирования рынка телекоммуникаций, развития новых телекоммуникационных сервисов и инфаструктурных проектов.

Пак же работает в Минцифры с 2012 г., а до этого в течение семи лет работал в Минэкономразвития. Он координирует цифровизацию госуправления, выработку и реализацию госполитики в сфере почтовой связи. В его ведении находятся департамент развития технологий цифровой идентификации и правовой департамент.

Представитель Минцифры отказался от комментариев.

Замминистра Дмитрий Ким является ответственным в министерстве за реализацию стратегии развития телеком-отрасли до 2035 г, у него большое значение для отрасли связи, обращает внимание основатель аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Олег Пак фактически запустил и является соавтором всего цифрового законодательства, начиная с работы в Минэкономики, а после уже в Минцифры, отмечает основатель Telegram-канала «Все о блокчейн, мозге и web3.0» Ани Асланян. В 2013 г. с нуля он построил и координировал информатизацию в федеральных органах власти и показал свою высокую эффективность. На его счету большие и сложные государственные проекты, где он был соавтором – федеральный закон по электронной подписи (63-ФЗ), федеральный закон о персональных данных (153-ФЗ), законодательство по биометрии, запуск информационной системы по выдаче загранпаспортов с чипами. Также он придумал и запустил на чемпионате мира по футболу проект FAN ID, федеральный закон о госключе, и при нем единая биометрическая система стала ГИСом, перечислила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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