Источники сообщили о возможной ротации в Минцифры

Источники сообщили о возможной ротации в МинцифрыСвои должности могут покинуть статс-секретарь Олег Пак и куратор телекома Дмитрий Ким
В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в ближайшее время могут произойти кадровые перестановки. Два замминистра — статс-секретарь Олег Пак и куратор телеком-отрасли Дмитрий Ким — покинут свои должности. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника в телеком-операторах и ИТ-компаниях.
О возможном предстоящем уходе двух замминистра «Ведомостям» рассказал собеседник в подведе Минцифры и подтвердили два собеседника в телеком-операторах и один источник в ИТ-компании. О точной дате ухода Пака и Кима, о причинах, а также кто будет исполнять их обязанности эти собеседники не знают.
Источник в самом Минцифры, однако, подтвердил уход только Пака. А собеседник, близкий к Минцифры, уточнил, что Ким может покинуть должность заместителя по телекому, но останется курировать в министерстве другое направление. Он добавил, что Ким же не покинет периметр министерства, а может взять на себя направление госинформатизации, за которое ранее отвечал Пак, предполагает он. Пак, скорее всего, перейдет в новую структуру по госинформатизации, отмечает еще один собеседник «Ведомостей» в одном из подведомственных учреждений Минцифры.
Заместитель главы Минцифры Дмитрий Ким работает в министерстве с 2021 г., указано на сайте Минцифры. До этого он занимал должность вице-президента – директора макрорегионального филиала «Центр» в «Ростелекоме». Он курирует выработку государственной политики в сфере электросвязи, включая использование радиочастотного спектра. Также он координирует работу департаментов госрегулирования рынка телекоммуникаций, развития новых телекоммуникационных сервисов и инфаструктурных проектов.
Пак же работает в Минцифры с 2012 г., а до этого в течение семи лет работал в Минэкономразвития. Он координирует цифровизацию госуправления, выработку и реализацию госполитики в сфере почтовой связи. В его ведении находятся департамент развития технологий цифровой идентификации и правовой департамент.
Представитель Минцифры отказался от комментариев.
Замминистра Дмитрий Ким является ответственным в министерстве за реализацию стратегии развития телеком-отрасли до 2035 г, у него большое значение для отрасли связи, обращает внимание основатель аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Олег Пак фактически запустил и является соавтором всего цифрового законодательства, начиная с работы в Минэкономики, а после уже в Минцифры, отмечает основатель Telegram-канала «Все о блокчейн, мозге и web3.0» Ани Асланян. В 2013 г. с нуля он построил и координировал информатизацию в федеральных органах власти и показал свою высокую эффективность. На его счету большие и сложные государственные проекты, где он был соавтором – федеральный закон по электронной подписи (63-ФЗ), федеральный закон о персональных данных (153-ФЗ), законодательство по биометрии, запуск информационной системы по выдаче загранпаспортов с чипами. Также он придумал и запустил на чемпионате мира по футболу проект FAN ID, федеральный закон о госключе, и при нем единая биометрическая система стала ГИСом, перечислила она.