Источники сообщили о возможной ротации в Минцифры

Олег Пак фактически запустил и является соавтором всего цифрового законодательства, начиная с работы в Минэкономики, а после уже в Минцифры, отмечает основатель Telegram-канала «Все о блокчейн, мозге и web3.0» Ани Асланян. В 2013 г. с нуля он построил и координировал информатизацию в федеральных органах власти и показал свою высокую эффективность. На его счету большие и сложные государственные проекты, где он был соавтором – федеральный закон по электронной подписи (63-ФЗ), федеральный закон о персональных данных (153-ФЗ), законодательство по биометрии, запуск информационной системы по выдаче загранпаспортов с чипами. Также он придумал и запустил на чемпионате мира по футболу проект FAN ID, федеральный закон о госключе, и при нем единая биометрическая система стала ГИСом, перечислила она.