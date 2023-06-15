Спутниковый оператор «Газпром космические системы» начнет работу в новых регионах

Информация об этом есть также в статистике Роскомнадзора (РКН) по оформлению лицензий в сфере связи, опубликованной на сайте ведомства. Там указано, что ГКС в конце марта 2023 г. переоформила истекшую лицензию, действовавшую в отдельных регионах, на лицензию на оказание услуг связи на всей территории России с учетом новых регионов. В реестре РКН указано, что оператор получил три лицензии – на услуги по предоставлению каналов связи (до мая 2026 г.), услуги по передаче данных (срок истекает в декабре 2026 г.) и телематические услуги (до апреля 2028 г.).