Спутниковый оператор «Газпром космические системы» начнет работу в новых регионах

Спутниковый оператор «Газпром космические системы» начнет работу в новых регионахЛицензии на услуги связи там также получили петербургские «Молния» и «Аврора телеком» и крымский «Миртелеком»
Российский спутниковый оператор «Газпром космические системы» (ГКС, входит в группу «Газпром») получил лицензии на оказание услуг связи для работы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к оператору. Компания может предоставлять спутниковый интернет и ТВ жителям регионов в случае повреждения наземных каналов связи (так же действует, например, американский Starlink на территории Украины).
Информация об этом есть также в статистике Роскомнадзора (РКН) по оформлению лицензий в сфере связи, опубликованной на сайте ведомства. Там указано, что ГКС в конце марта 2023 г. переоформила истекшую лицензию, действовавшую в отдельных регионах, на лицензию на оказание услуг связи на всей территории России с учетом новых регионов. В реестре РКН указано, что оператор получил три лицензии – на услуги по предоставлению каналов связи (до мая 2026 г.), услуги по передаче данных (срок истекает в декабре 2026 г.) и телематические услуги (до апреля 2028 г.).
По словам источника, близкого к оператору, когда ситуация в регионах нормализуется, компания начнет оказывать услуги по всем трем лицензиям. Представитель ГКС воздержался от комментариев.
У ГКС на орбите работает пять спутников «Ямал», которые обеспечивают фиксированной спутниковой связью государственные структуры, телевизионные компании, российских и зарубежных коммерческих сервис-провайдеров, указано на сайте компании. 79,8% ГКС принадлежит «Газпрому», еще 16,16% – РКК «Энергия», 4,04% – у Газпромбанка, по данным «СПАРК-Интерфакса». В 2021 г. выручка ГКС составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль – 2,3 млрд руб. (данные за 2022 г. не раскрывались).
ГКС предоставляет, по сути, одну базовую услугу – доступ в интернет по спутниковым каналам для корпоративных клиентов, госорганов и частных лиц, объясняет главный редактор ComNews Леонид Коник. «В результате боевых действий многие сооружения инфраструктуры на территории регионов были повреждены, поэтому спутниковая связь стала более предпочтительным видом коммуникации», – объясняет он.
Получение лицензий для работы в новых регионах – это стандартная бюрократическая процедура, а возможность работы на присоединенных территориях будет зависеть от того, насколько там обширна зона покрытия спутников ГКС, рассуждает акционер компании «Ка-интернет» Сергей Пехтерев. По его оценкам, два или три спутника ГКС покрывают значительную часть Европейского континента и, соответственно, территорию этих регионов.
Для наземных операторов связи работа в новых регионах создает значительные риски из-за опасности не только повреждения, но и захвата противником инфраструктуры, продолжает Коник. «Спутниковая связь предпочтительнее в части минимизации рисков: спутник находится на высоте 35 000 км, а на земле есть только абонентская станция – приемный терминал, который стоит недорого», – пояснил он.
«Если в регионах нарушена наземная инфраструктура, то услуги ГКС помогут улучшить состояние связи и предоставить жителям доступ в интернет, мессенджеры, соцсети, обеспечить телефонной связью и т. п. В случае размещения простых абонентских спутниковых терминалов дополнительной инфраструктуры не потребуется. Это удобный вариант на случай проблем с волоконно-оптической связью или сотовыми вышками», – говорит Пехтерев.
Также лицензии на оказание услуг связи в новых регионах получили петербургские операторы «Молния» и «Аврора телеком» и крымская компания «Миртелеком», рассказал источник «Ведомостей» в отрасли связи. Опрошенные изданием представители местных провайдеров сообщили, что им ничего не известно о работе указанных компаний, кроме «Миртелекома». На основании заявлений указанных юридических лиц РКН внес изменения в реестр лицензий в области связи, результатом чего стала возможность для компаний работать на территории новых субъектов РФ, пояснил представитель ведомства.
«Ведомости» направили запросы представителям «Миртелекома» и «Аврора телекома». С представителем «Молнии» связаться не удалось.
Учитывая потребности Новороссии в гарантированном качественном сервисе в области широкополосного мобильного интернета и сотовой связи, появление такого оператора, как «Миртелеком», позволит стабилизировать социальное напряжение при обеспечении связью населения, считает экс-министр связи ДНР Виктор Яценко. На текущий момент в ДНР и ЛНР наблюдается дефицит компетентных сотрудников и существуют проблемы с закупками необходимого оборудования для развития сетей. Поэтому необходим оператор, который будет заниматься развитием магистральной и мобильной связи, указывает Яценко.
Телекомрынки ДНР и ЛНР достаточно насыщены и получение лицензий на предоставление услуг связи вовсе не значит, что компании физически начнут там строить свои сети, рассуждает гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. Ситуация в Запорожской и Херсонской областях в условиях СВО значительно сложнее, поясняет он. Получить лицензию довольно просто, поскольку госпошлина отсутствует, продолжает Галушко. Компании, по его словам, достаточно подать электронную заявку в личном кабинете на сайте РКН и орган в течение 20 рабочих дней рассмотрит заявку и выдаст заключение. На новых территориях действует военное положение, а для реальной работы нужны финансовые вложения в инфраструктуру, сотрудников, рекламную кампанию по привлечению абонентов и проч., перечисляет он. Поэтому выход компаний в новые регионы невозможен без административного ресурса, заключает Галушко.