Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Структура VK получила контракт на автоматизацию работы госслужащих

Общая сумма расходов на проект может превысить 900 млн рублей
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

К исполнению контракта на перевод чиновников с Telegram на российские коммуникационные сервисы вновь привлекли VK. По итогам конкурса структура VK ООО «ВК Цифровые технологии» в начале июля получила контракт на выполнение одного из этапов проекта за 2,5 млн руб. в рамках большой закупки по масштабированию автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) в регионы. Это следует из документов закупки, размещенной в конце июня Минцифры на портале госзакупок. Согласно техзаданию закупки, VK будет обязана обеспечить масштабирование количества учетных записей с 250 000 до 600 000.

Всего в рамках большого контракта по масштабированию системы с 1 октября 2023 г. по 20 сентября 2024 г. планируется выделить 907,4 млн руб., сообщали ранее «Ведомости». Как следует из тендерной документации, заявка от структуры VK была единственной.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных