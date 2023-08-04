Структура VK получила контракт на автоматизацию работы госслужащих

К исполнению контракта на перевод чиновников с Telegram на российские коммуникационные сервисы вновь привлекли VK. По итогам конкурса структура VK ООО «ВК Цифровые технологии» в начале июля получила контракт на выполнение одного из этапов проекта за 2,5 млн руб. в рамках большой закупки по масштабированию автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) в регионы. Это следует из документов закупки, размещенной в конце июня Минцифры на портале госзакупок. Согласно техзаданию закупки, VK будет обязана обеспечить масштабирование количества учетных записей с 250 000 до 600 000.