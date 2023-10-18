Внедрение искусственного интеллекта начнут с федеральных министерств

Внедрение искусственного интеллекта начнут с федеральных министерствВ четырех ведомствах появятся рабочие группы по ИИ
В Минпромторге, Минздраве, Минстрое и Минтрансе появятся экспертные группы, которые займутся проработкой вопросов внедрения алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) в профильных отраслях. Группы будут формироваться при участии Минцифры и Альянса в сфере ИИ. Об этом говорится в протоколе по итогам заседания штаба по контролю за реализацией поручений президента и правительства по развитию технологий ИИ (есть в распоряжении «Ведомостей»). Заседание состоялось 9 октября, его модерировал замминистра экономического развития Максим Колесников.
Согласно документу, экспертные группы должны быть сформированы до 15 ноября 2023 г.
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