«Рег.ру» пытается консолидировать рынок хостинг-провайдеров

С 1 декабря 2023 г. будет создан реестр хостинг-провайдеров, включение в который станет обязательным для дальнейшей деятельности, сообщали «Ведомости» в октябре. Это требование поправок к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», о котором «Ведомости» писали в конце июля 2023 г.