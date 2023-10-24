«Рег.ру» пытается консолидировать рынок хостинг-провайдеров

«Рег.ру» пытается консолидировать рынок хостинг-провайдеровЭто связано с ужесточением регулирования отрасли
Регистратор доменных имен «Рег.ру» намерен приобрести российского хостинг-провайдера RUVDS. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель, генеральный директор RUVDS Никита Цаплин. Он уточнил, что получил письмо от директора по развитию партнеров группы компаний «Рег.ру» / Ru-Center (nic.ru) с предложением о продаже компании. Представитель «Рег.ру» факт отправки письма подтвердил.
С 1 декабря 2023 г. будет создан реестр хостинг-провайдеров, включение в который станет обязательным для дальнейшей деятельности, сообщали «Ведомости» в октябре. Это требование поправок к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», о котором «Ведомости» писали в конце июля 2023 г.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам