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«Рег.ру» пытается консолидировать рынок хостинг-провайдеров

Это связано с ужесточением регулирования отрасли
Екатерина Кинякина Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости

Регистратор доменных имен «Рег.ру» намерен приобрести российского хостинг-провайдера RUVDS. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель, генеральный директор RUVDS Никита Цаплин. Он уточнил, что получил письмо от директора по развитию партнеров группы компаний «Рег.ру» / Ru-Center (nic.ru) с предложением о продаже компании. Представитель «Рег.ру» факт отправки письма подтвердил.

С 1 декабря 2023 г. будет создан реестр хостинг-провайдеров, включение в который станет обязательным для дальнейшей деятельности, сообщали «Ведомости» в октябре. Это требование поправок к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», о котором «Ведомости» писали в конце июля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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