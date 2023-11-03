Аудит кибербезопасности может стать ежегодным

Рисков, связанных с безопасностью данных, достаточно много, отметил руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «Это могут быть хакерские атаки из-за незащищенности данных или, скорее, из-за недостаточного спектра возможностей операторов данных. Это могут быть технические сбои, которые могут спровоцировать кражу или утечку данных, это же может быть спровоцировано халатностью ответственных лиц, в том числе и из-за того, что нет спецподразделения или же профильного образования», – говорит он.