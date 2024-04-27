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На полках магазинов появится новая марка российской электроники

«Рикор электроникс» планирует выходить в потребительский сегмент со своими ноутбуками
Кристина Холупова
Розничные продажи интересуют многих производителей электроники, привыкших работать с корпоративными заказчиками/ Алексей Майшев / РИА Новости

Разработчик и производитель электроники «Рикор электроникс» готовится к выходу на потребительский рынок. На первом этапе речь идет о ноутбуках. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из компаний, выпускающих электронику. По его словам, для потребительского сегмента в «Рикор» разрабатывается новый бренд, продажи планируются на маркетплейсах и в сетевых магазинах.

«Да, мы прорабатываем линейку ноутбуков для розницы», – подтвердил «Ведомостям» вице-президент по коммерции «Рикор электроникс» Сергей Куприянов. На рынок с ними, по словам топ-менеджера, планируется выйти примерно к концу 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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