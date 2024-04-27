На полках магазинов появится новая марка российской электроники

Разработчик и производитель электроники «Рикор электроникс» готовится к выходу на потребительский рынок. На первом этапе речь идет о ноутбуках. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из компаний, выпускающих электронику. По его словам, для потребительского сегмента в «Рикор» разрабатывается новый бренд, продажи планируются на маркетплейсах и в сетевых магазинах.