На полках магазинов появится новая марка российской электроники«Рикор электроникс» планирует выходить в потребительский сегмент со своими ноутбуками
Разработчик и производитель электроники «Рикор электроникс» готовится к выходу на потребительский рынок. На первом этапе речь идет о ноутбуках. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из компаний, выпускающих электронику. По его словам, для потребительского сегмента в «Рикор» разрабатывается новый бренд, продажи планируются на маркетплейсах и в сетевых магазинах.
«Да, мы прорабатываем линейку ноутбуков для розницы», – подтвердил «Ведомостям» вице-президент по коммерции «Рикор электроникс» Сергей Куприянов. На рынок с ними, по словам топ-менеджера, планируется выйти примерно к концу 2024 г.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам