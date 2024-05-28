«Росатом» ведет переговоры о покупке дизайн-центра микроэлектроники «Модуль»

Директор по IТ «Росатома» Евгений Абакумов информацию о переговорах комментировать отказался, но отметил, что «госкорпорация интересуется активами в разработке микроэлектроники». В пресс-службе «Росатома» от дополнительных комментариев отказались. Представитель НТЦ «Модуль» сообщил, что «информацией о переговорах не располагает».