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«Росатом» ведет переговоры о покупке дизайн-центра микроэлектроники «Модуль»

Из-за санкций актив может стоить немного, но компания ценна своими наработками и кадрами
Кристина Холупова
Атомная госкорпорация активно занимается поглощением IТ-компаний/ Андрей Гордеев / Ведомости

Госкорпорация «Росатом» проводит переговоры о покупке научно-технического центра (НТЦ) «Модуль» – отечественного дизайн-центра микроэлектроники. О переговорах слышали два топ-менеджера среди производителей электроники и два собеседника «Ведомостей» в разных IТ-компаниях. НТЦ «Модуль» занимается проектированием микросхем, производством и испытанием радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), разработкой нейропроцессоров, навигационного оборудования и проч.

Директор по IТ «Росатома» Евгений Абакумов информацию о переговорах комментировать отказался, но отметил, что «госкорпорация интересуется активами в разработке микроэлектроники». В пресс-службе «Росатома» от дополнительных комментариев отказались. Представитель НТЦ «Модуль» сообщил, что «информацией о переговорах не располагает».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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