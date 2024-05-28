«Росатом» ведет переговоры о покупке дизайн-центра микроэлектроники «Модуль»Из-за санкций актив может стоить немного, но компания ценна своими наработками и кадрами
Госкорпорация «Росатом» проводит переговоры о покупке научно-технического центра (НТЦ) «Модуль» – отечественного дизайн-центра микроэлектроники. О переговорах слышали два топ-менеджера среди производителей электроники и два собеседника «Ведомостей» в разных IТ-компаниях. НТЦ «Модуль» занимается проектированием микросхем, производством и испытанием радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), разработкой нейропроцессоров, навигационного оборудования и проч.
Директор по IТ «Росатома» Евгений Абакумов информацию о переговорах комментировать отказался, но отметил, что «госкорпорация интересуется активами в разработке микроэлектроники». В пресс-службе «Росатома» от дополнительных комментариев отказались. Представитель НТЦ «Модуль» сообщил, что «информацией о переговорах не располагает».