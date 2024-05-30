Минпромторг заказал разработку системы раннего обнаружения БПЛА за 900 млн рублей

Суть работы заключается в разработке системы именно раннего обнаружения (т. е. до того, как БВС достигнет территории защищаемого объекта), перехвата и прерывания полета малоразмерных и малоскоростных (до 50 кг взлетной массы и скоростью до 200 км/ч) беспилотников на основе анализа воздушной обстановки в районе защищаемого объекта, следует из технического задания. Алгоритмы предиктивного перехвата должны быть разработаны на основе анализа потенциальных угроз. Речь идет об угрозах безопасности полетов пилотируемых и беспилотных воздушных судов в едином воздушном пространстве, а также наземных объектов и населения при атаках дронов. Анализ должен проводиться на основе существующих технологий обнаружения, распознавания, сопровождения и пресечения полетов БПЛА, указано в документации.