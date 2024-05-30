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Минпромторг заказал разработку системы раннего обнаружения БПЛА за 900 млн рублей

В системе может использоваться искусственный интеллект, полагают эксперты
Кристина Холупова
Во время СВО беспилотники и защита от них стали одними из наиболее значимых военных технологий/ Freepik

Минпромторг планирует создать систему предиктивного перехвата и прерывания полетов беспилотных воздушных судов (БВС). Ведомство опубликовало открытый конкурс на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) под шифром «Антидрон» 27 мая 2024 г. На работы из бюджета может быть выделено 897,3 млн руб. Согласно техзаданию, система перехвата и прерывания полетов дронов предназначена для обеспечения безопасности населения, прикрытия важных наземных объектов и полетов воздушных судов.

Суть работы заключается в разработке системы именно раннего обнаружения (т. е. до того, как БВС достигнет территории защищаемого объекта), перехвата и прерывания полета малоразмерных и малоскоростных (до 50 кг взлетной массы и скоростью до 200 км/ч) беспилотников на основе анализа воздушной обстановки в районе защищаемого объекта, следует из технического задания. Алгоритмы предиктивного перехвата должны быть разработаны на основе анализа потенциальных угроз. Речь идет об угрозах безопасности полетов пилотируемых и беспилотных воздушных судов в едином воздушном пространстве, а также наземных объектов и населения при атаках дронов. Анализ должен проводиться на основе существующих технологий обнаружения, распознавания, сопровождения и пресечения полетов БПЛА, указано в документации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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