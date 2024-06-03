«Рикор» запустит производство корпусов для компьютеров

«Рикор» запустит производство корпусов для компьютеровЛокализация производства корпусов позволит повысить балл оборудования в соответствии с оценкой «отечественности» Минпромторга
Российский разработчик и производитель ноутбуков, планшетов и другой электроники «Рикор» к концу 2024 г. запустит производство корпусов для стационарных персональных компьютеров. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-президент по коммерции группы «Рикор» Сергей Куприянов.
Цех построен на базе мощностей компании в Арзамасе (Нижегородская область). Общие инвестиции в производство составят порядка 400 млн руб., рассказал Куприянов. «Рикор» рассчитывает окупить инвестиции в пределах четырех лет.
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