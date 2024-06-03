«Рикор» запустит производство корпусов для компьютеров

Российский разработчик и производитель ноутбуков, планшетов и другой электроники «Рикор» к концу 2024 г. запустит производство корпусов для стационарных персональных компьютеров. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-президент по коммерции группы «Рикор» Сергей Куприянов.