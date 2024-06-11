Фонд суверенных технологий вложит 18 млрд рублей в дроны, космос и ИИ

Фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ) планирует запустить три новых субфонда, которые будут инвестировать деньги в проекты в области беспилотной авиации, искусственного интеллекта (ИИ), биотехнологий, робототехники, микро- и радиоэлектроники, технологии беспроводной связи и аэрокосмической отрасли на общую сумму 18 млрд руб. Об этом «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказал инвестиционный директор Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) Дионис Гордин. По его словам, НТИ рассчитывает, что большую часть запланированной суммы дадут партнеры, но названия этих компаний топ-менеджер не раскрыл.