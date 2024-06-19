Темпы прироста числа продавцов замедлились почти на всех маркетплейсах

Темпы прироста числа продавцов замедлились почти на всех маркетплейсахЗа первые пять месяцев 2024 года число селлеров выросло лишь на 23% год к году
Темпы роста количества продавцов на крупнейших маркетплейсах замедлились. Если в первые пять месяцев 2023 г. число предпринимателей, продающих товары на маркетплейсах, выросло сразу на 51%, то за аналогичный период в 2024 г. рост составил 23% год к году. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Точка маркетплейсы».
Компания проанализировала данные по 100 000 продавцов – клиентов банка, торгующих на «Яндекс маркете», Wildberries, Ozon, «Мегамаркете» и Aliexpress. По данным Data Insight, совокупный оборот Ozon, Wildberries, «Яндекс маркета» и «Мегамаркета» в 2023 г. вырос на 36% до 4,4 трлн руб.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам