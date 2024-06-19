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Темпы прироста числа продавцов замедлились почти на всех маркетплейсах

За первые пять месяцев 2024 года число селлеров выросло лишь на 23% год к году
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости

Темпы роста количества продавцов на крупнейших маркетплейсах замедлились. Если в первые пять месяцев 2023 г. число предпринимателей, продающих товары на маркетплейсах, выросло сразу на 51%, то за аналогичный период в 2024 г. рост составил 23% год к году. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Точка маркетплейсы».

Компания проанализировала данные по 100 000 продавцов – клиентов банка, торгующих на «Яндекс маркете», Wildberries, Ozon, «Мегамаркете» и Aliexpress. По данным Data Insight, совокупный оборот Ozon, Wildberries, «Яндекс маркета» и «Мегамаркета» в 2023 г. вырос на 36% до 4,4 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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