Темпы прироста числа продавцов замедлились почти на всех маркетплейсах

Темпы роста количества продавцов на крупнейших маркетплейсах замедлились. Если в первые пять месяцев 2023 г. число предпринимателей, продающих товары на маркетплейсах, выросло сразу на 51%, то за аналогичный период в 2024 г. рост составил 23% год к году. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Точка маркетплейсы».