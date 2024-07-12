«М.видео» обратилась в МВД и СКР из-за фактов «потребительского экстремизма»Это явление распространено в целом ряде регионов Поволжья, отмечают участники рынка
Группа «М.видео-Эльдорадо» в конце июня обратилась в территориальные отделы МВД и Следственного комитета России (СКР) по Самарской области с просьбой о возбуждении уголовных дел по факту так называемого потребительского экстремизма. Это злоупотребление правами потребителя с целью получения выгоды в виде компенсации. С копией одного такого искового заявления ознакомились «Ведомости». Представитель ритейлера подтвердил направление заявления.
Обращение в МВД и СКР последовало за волной исков потребителей, которые в судах, апеллируя к закону «О защите прав потребителей», добиваются компенсаций после покупки якобы дефектного смартфона, говорит источник, близкий к «М.видео-Эльдорадо». По его словам, ритейлер готовил порядка 20 заявлений в управления МВД и СКР области в отношении остальных лиц, которые действовали по схожей схеме. Как пояснил собеседник, пользователи намеренно выводили из строя купленные устройства, получали заключение экспертов о том, что этот брак производственный, и обращались в суд для получения компенсаций. Теперь «М.видео-Эльдорадо» просит возбудить уголовные дела в отношении истцов, экспертов, а также руководителей экспертной организации, говорит источник.