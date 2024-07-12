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«М.видео» обратилась в МВД и СКР из-за фактов «потребительского экстремизма»

Это явление распространено в целом ряде регионов Поволжья, отмечают участники рынка
Кристина Холупова
Анна Устинова
Компенсация за бракованный смартфон может быть в несколько раз больше его стоимости/ Freepik

Группа «М.видео-Эльдорадо» в конце июня обратилась в территориальные отделы МВД и Следственного комитета России (СКР) по Самарской области с просьбой о возбуждении уголовных дел по факту так называемого потребительского экстремизма. Это злоупотребление правами потребителя с целью получения выгоды в виде компенсации. С копией одного такого искового заявления ознакомились «Ведомости». Представитель ритейлера подтвердил направление заявления.

Обращение в МВД и СКР последовало за волной исков потребителей, которые в судах, апеллируя к закону «О защите прав потребителей», добиваются компенсаций после покупки якобы дефектного смартфона, говорит источник, близкий к «М.видео-Эльдорадо». По его словам, ритейлер готовил порядка 20 заявлений в управления МВД и СКР области в отношении остальных лиц, которые действовали по схожей схеме. Как пояснил собеседник, пользователи намеренно выводили из строя купленные устройства, получали заключение экспертов о том, что этот брак производственный, и обращались в суд для получения компенсаций. Теперь «М.видео-Эльдорадо» просит возбудить уголовные дела в отношении истцов, экспертов, а также руководителей экспертной организации, говорит источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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