«М.видео» обратилась в МВД и СКР из-за фактов «потребительского экстремизма»

Обращение в МВД и СКР последовало за волной исков потребителей, которые в судах, апеллируя к закону «О защите прав потребителей», добиваются компенсаций после покупки якобы дефектного смартфона, говорит источник, близкий к «М.видео-Эльдорадо». По его словам, ритейлер готовил порядка 20 заявлений в управления МВД и СКР области в отношении остальных лиц, которые действовали по схожей схеме. Как пояснил собеседник, пользователи намеренно выводили из строя купленные устройства, получали заключение экспертов о том, что этот брак производственный, и обращались в суд для получения компенсаций. Теперь «М.видео-Эльдорадо» просит возбудить уголовные дела в отношении истцов, экспертов, а также руководителей экспертной организации, говорит источник.