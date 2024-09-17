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С крымского оператора связи «Миранда» в суде требуют около 1,2 млрд рублей

Компания могла не рассчитаться с местными подрядчиками за строительство инфраструктуры
Анна Устинова
Пресс-служба «Миранда-медиа»

Против крымского оператора связи ООО «Миранда-медиа» (19,99% у «Ростелекома») подали иски на общую сумму почти в 1,2 млрд руб. Истцы – две ставропольские и одна белгородская электромонтажные компании, обнаружили «Ведомости» в картотеке арбитражных дел.

Самый крупный иск был подан от белгородского ООО «Дорстройтех» на 749,3 млн руб. Ставропольские ООО «Линк-артэл» и ООО «Спектр технологии» судятся с «Миранда-медиа» из-за 294,6 млн и 150,6 млн руб. соответственно. Все три исковых заявления были поданы 11 сентября в Арбитражный суд Крыма, следует из карточек дел. Исковые требования в картотеке не приводятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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