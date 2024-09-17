С крымского оператора связи «Миранда» в суде требуют около 1,2 млрд рублей

С крымского оператора связи «Миранда» в суде требуют около 1,2 млрд рублейКомпания могла не рассчитаться с местными подрядчиками за строительство инфраструктуры
Против крымского оператора связи ООО «Миранда-медиа» (19,99% у «Ростелекома») подали иски на общую сумму почти в 1,2 млрд руб. Истцы – две ставропольские и одна белгородская электромонтажные компании, обнаружили «Ведомости» в картотеке арбитражных дел.
Самый крупный иск был подан от белгородского ООО «Дорстройтех» на 749,3 млн руб. Ставропольские ООО «Линк-артэл» и ООО «Спектр технологии» судятся с «Миранда-медиа» из-за 294,6 млн и 150,6 млн руб. соответственно. Все три исковых заявления были поданы 11 сентября в Арбитражный суд Крыма, следует из карточек дел. Исковые требования в картотеке не приводятся.
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