С крымского оператора связи «Миранда» в суде требуют около 1,2 млрд рублей

Самый крупный иск был подан от белгородского ООО «Дорстройтех» на 749,3 млн руб. Ставропольские ООО «Линк-артэл» и ООО «Спектр технологии» судятся с «Миранда-медиа» из-за 294,6 млн и 150,6 млн руб. соответственно. Все три исковых заявления были поданы 11 сентября в Арбитражный суд Крыма, следует из карточек дел. Исковые требования в картотеке не приводятся.