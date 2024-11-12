Рынок диалогового ИИ в 2024 году в России увеличится на четверть

Российский рынок NLP-решений (natural language processing, решения для обработки естественного языка, или диалоговый ИИ) вырос в 4 раза с 2019 по 2023 г. и в прошлом году достиг 5,9 млрд руб., говорится в исследовании разработчика программных решений Naumen. В 2024 г. рост рынка продолжится, но менее стремительными темпами: по прогнозу Naumen, он составит около 25% после 42% в 2023 г. Таким образом, в этом году этот сегмент рынка превысит 7,45 млрд руб.