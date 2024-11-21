Структура Минпромторга закупает серверы для обучения ИИ на 665 млн рублей

Согласно техническому заданию закупки, ФЦПРИИ хочет закупить восемь серверов на базе графических процессоров (GPU) на 412,97 млн руб., системы хранения данных (СХД) двух типов за 87,89 млн и 89,06 млн руб., а также серверы двух типов на 8,9 млн руб. и 11,3 млн руб. Конкретные компании – разработчики оборудования в документах не указаны.