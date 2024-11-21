Структура Минпромторга закупает серверы для обучения ИИ на 665 млн рублей

Структура Минпромторга закупает серверы для обучения ИИ на 665 млн рублейПод технические требования подходит оборудование только на дефицитных иностранных чипах Nvidia и AMD
ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФЦПРИИ, находится в ведении Минпромторга) закупит серверное и телекоммуникационное оборудование для обучения искусственного интеллекта (ИИ) на 665 млн руб., следует из электронного аукциона, размещенного на портале госзакупок 11 ноября.
Согласно техническому заданию закупки, ФЦПРИИ хочет закупить восемь серверов на базе графических процессоров (GPU) на 412,97 млн руб., системы хранения данных (СХД) двух типов за 87,89 млн и 89,06 млн руб., а также серверы двух типов на 8,9 млн руб. и 11,3 млн руб. Конкретные компании – разработчики оборудования в документах не указаны.
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