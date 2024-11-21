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Структура Минпромторга закупает серверы для обучения ИИ на 665 млн рублей

Под технические требования подходит оборудование только на дефицитных иностранных чипах Nvidia и AMD
Мария Арялина
PIXABAY

ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФЦПРИИ, находится в ведении Минпромторга) закупит серверное и телекоммуникационное оборудование для обучения искусственного интеллекта (ИИ) на 665 млн руб., следует из электронного аукциона, размещенного на портале госзакупок 11 ноября.

Согласно техническому заданию закупки, ФЦПРИИ хочет закупить восемь серверов на базе графических процессоров (GPU) на 412,97 млн руб., системы хранения данных (СХД) двух типов за 87,89 млн и 89,06 млн руб., а также серверы двух типов на 8,9 млн руб. и 11,3 млн руб. Конкретные компании – разработчики оборудования в документах не указаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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