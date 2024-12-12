«Ростелеком» поставил в новые регионы более 5000 базовых станций связи

«Ростелеком» поставил в новые регионы более 5000 базовых станций связиСамое слабое мобильное покрытие в этих четырех регионах отмечается в ЛНР
«Ростелеком» за два года построил 5300 базовых станций связи (БС) в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом 11 декабря в ходе правительственного часа в Совете Федерации рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Таким образом, государственный телекомоператор завершил выполнение поручения президента России Владимира Путина по созданию инфраструктуры связи на новых территориях, подчеркнул он.
По словам Осеевского, в установку 5300 БС компания инвестировала более 25 млрд руб. «Сегодня там более 600 000 абонентов, каждый месяц добавляется более 60 000 новых. Качество связи очень хорошее, не хуже, чем в Москве и Московской области. Мы продолжим эту работу», – заявил топ-менеджер.
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