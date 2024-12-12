«Ростелеком» поставил в новые регионы более 5000 базовых станций связи

По словам Осеевского, в установку 5300 БС компания инвестировала более 25 млрд руб. «Сегодня там более 600 000 абонентов, каждый месяц добавляется более 60 000 новых. Качество связи очень хорошее, не хуже, чем в Москве и Московской области. Мы продолжим эту работу», – заявил топ-менеджер.