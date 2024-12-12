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«Ростелеком» поставил в новые регионы более 5000 базовых станций связи

Самое слабое мобильное покрытие в этих четырех регионах отмечается в ЛНР
Мария Арялина
Анна Устинова
Мобильной связью покрыто 98% территории ДНР, считает Минцифры России
Мобильной связью покрыто 98% территории ДНР, считает Минцифры России / Александр Сухов / РИА Новости

«Ростелеком» за два года построил 5300 базовых станций связи (БС) в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом 11 декабря в ходе правительственного часа в Совете Федерации рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Таким образом, государственный телекомоператор завершил выполнение поручения президента России Владимира Путина по созданию инфраструктуры связи на новых территориях, подчеркнул он.

По словам Осеевского, в установку 5300 БС компания инвестировала более 25 млрд руб. «Сегодня там более 600 000 абонентов, каждый месяц добавляется более 60 000 новых. Качество связи очень хорошее, не хуже, чем в Москве и Московской области. Мы продолжим эту работу», – заявил топ-менеджер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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