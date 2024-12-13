Минцифры рассчитывает привлечь 700 000 IT-специалистов к 2030 году

Минцифры рассчитывает привлечь 700 000 IT-специалистов к 2030 годуЭксперты опасаются, что темпы подготовки новых кадров не успевают за ростом спроса со стороны работодателей
За последние четыре года рост количества специалистов IT-сферы составил более 50%, абсолютное число специалистов превысило 850 000 человек, уточнил министр. Он заявил, что только за последние восемь месяцев в отрасль пришло 100 000 специалистов при средней зарплате в 185 000 руб. Разрыв между средней зарплатой в экономике и средней зарплатой в отрасли существенный, а это свидетельствует о нехватке IT-кадров в стране. В то же время, сообщил министр, рост объема оказанных в первом полугодии 2024 г. IT-услуг составляет 63% год к году, а сама IT-отрасль – самая быстроразвивающаяся в стране.
В 2024 г. Минцифры с целью борьбы с кадровым дефицитом вдвое увеличило количество бюджетных мест на IT-специальности в российских университетах. 125 000 абитуриентов поступили на бюджет, еще 70 000 учатся на внебюджетной основе. Шадаев сообщил, что сейчас более 600 000 студентов обучаются на IT-специальностях в 500 вузах России, а ЕГЭ по информатике стал самым популярным выбором среди естественно-научных дисциплин. В 2024 г. его сдавали 122 000 выпускников, в среднем экзамен сдают на 30% больше по сравнению с 2020 г.