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Минцифры рассчитывает привлечь 700 000 IT-специалистов к 2030 году

Эксперты опасаются, что темпы подготовки новых кадров не успевают за ростом спроса со стороны работодателей
Ника Сизова
Кирилл Кухмарь / ТАСС
Кирилл Кухмарь / ТАСС

За последние четыре года рост количества специалистов IT-сферы составил более 50%, абсолютное число специалистов превысило 850 000 человек, уточнил министр. Он заявил, что только за последние восемь месяцев в отрасль пришло 100 000 специалистов при средней зарплате в 185 000 руб. Разрыв между средней зарплатой в экономике и средней зарплатой в отрасли существенный, а это свидетельствует о нехватке IT-кадров в стране. В то же время, сообщил министр, рост объема оказанных в первом полугодии 2024 г. IT-услуг составляет 63% год к году, а сама IT-отрасль – самая быстроразвивающаяся в стране.

В 2024 г. Минцифры с целью борьбы с кадровым дефицитом вдвое увеличило количество бюджетных мест на IT-специальности в российских университетах. 125 000 абитуриентов поступили на бюджет, еще 70 000 учатся на внебюджетной основе. Шадаев сообщил, что сейчас более 600 000 студентов обучаются на IT-специальностях в 500 вузах России, а ЕГЭ по информатике стал самым популярным выбором среди естественно-научных дисциплин. В 2024 г. его сдавали 122 000 выпускников, в среднем экзамен сдают на 30% больше по сравнению с 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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