Российский представитель разработчика Abbyy на 99% стал отечественнымОтечественная компания уверяет, что уже ничего не платит Abbyy, владелец которой финансирует ВСУ
Российский представитель разработчика софта Abbyy – компания Content AI (ООО «Контент ИИ») изменила структуру собственности и теперь на 99% принадлежит российскому юридическому лицу ООО «Контент ИИ технологии». Доля турецкой «Контент АИ солюшнс билишим ве текноложи хизметлери аноним ширкети» снизилась со 100 до 1%. Соответствующие изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛе 25 декабря 2024 г.
Представитель Content AI уточнил, что ООО «Контент ИИ технологии» принадлежит менеджменту Content AI, а сотрудники компании являются 100%-ными собственниками турецкого юридического лица.
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