Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

С организаторов «Игр будущего» пытаются взыскать более полумиллиарда рублей

Основной подрядчик по проведению соревнований уже год не может расплатиться с партнерами
Екатерина Кинякина
Ника Сизова
Максим Богодвид / РИА Новости
Максим Богодвид / РИА Новости

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (ДССП, Дирекция) – организатор «Игр будущего», прошедших в феврале – марте 2024 г. в Казани под патронажем вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, Минспорта РФ и минспорта Республики Татарстан, – не может рассчитаться с подрядчиками. Из материалов картотеки арбитражных дел (КАД) следует, что к АНО подано уже 15 исков на общую сумму 530 млн руб.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» включал соревнования по различным дисциплинам, в том числе киберспорту, робототехнике, киберфутболу, киберхоккею и др. Оргкомитет по подготовке и проведению «Игр будущего» был создан Минспортом России в сентябре 2021 г., возглавил оргкомитет Чернышенко, в состав оргкомитета вошел также министр спорта РФ Олег Матыцин (ушел с должности в мае 2024 г.). На проведение игр было выделено не менее 3,6 млрд руб. из федерального бюджета, сообщалось в официальном Telegram-канале правительства в феврале 2023 г. Еще 1 млрд руб. вкладывал региональный бюджет, также софинансировать мероприятие должны были частные инвесторы.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных