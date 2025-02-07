С организаторов «Игр будущего» пытаются взыскать более полумиллиарда рублей

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» включал соревнования по различным дисциплинам, в том числе киберспорту, робототехнике, киберфутболу, киберхоккею и др. Оргкомитет по подготовке и проведению «Игр будущего» был создан Минспортом России в сентябре 2021 г., возглавил оргкомитет Чернышенко, в состав оргкомитета вошел также министр спорта РФ Олег Матыцин (ушел с должности в мае 2024 г.). На проведение игр было выделено не менее 3,6 млрд руб. из федерального бюджета, сообщалось в официальном Telegram-канале правительства в феврале 2023 г. Еще 1 млрд руб. вкладывал региональный бюджет, также софинансировать мероприятие должны были частные инвесторы.