Представителей ФСИН могут включить в Госкомиссию по радиочастотам

У Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) появятся два места с правом решающего голоса в Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот). Соответствующий проект постановления правительства появился 18 февраля 2025 г. на сайте regulation.gov.ru.