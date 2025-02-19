Представителей ФСИН могут включить в Госкомиссию по радиочастотам

Представителей ФСИН могут включить в Госкомиссию по радиочастотамЭто может упростить ведомству задачу по глушению звонков в местах заключения
У Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) появятся два места с правом решающего голоса в Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот). Соответствующий проект постановления правительства появился 18 февраля 2025 г. на сайте regulation.gov.ru.
В пояснительной записке указано, что вхождение представителей ФСИН в состав ГКРЧ обусловлено необходимостью соблюдения поручений протокола заседания Совета безопасности РФ и позволит обеспечить эффективное и надлежащее использование радиочастотного спектра в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС).
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