Единая система контроля за полетами дронов может быть создана до конца 2025 года

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» создаст единую систему обслуживания и управления дронами, которая позволит интегрировать их в общее воздушное пространство. Разработку системы предприятию заказало ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД, единая структура по аэронавигационному обслуживанию в России). Исполнитель должен выполнить работу до 15 декабря 2025 г. за 862 млн руб., говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок.