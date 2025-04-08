Единая система контроля за полетами дронов может быть создана до конца 2025 года

Единая система контроля за полетами дронов может быть создана до конца 2025 годаОна должна заставить беспилотники не создавать помех для пилотируемой авиации
Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» создаст единую систему обслуживания и управления дронами, которая позволит интегрировать их в общее воздушное пространство. Разработку системы предприятию заказало ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД, единая структура по аэронавигационному обслуживанию в России). Исполнитель должен выполнить работу до 15 декабря 2025 г. за 862 млн руб., говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок.
Первоначально к системе будут подключены главный центр ОрВД в Москве и филиалы на Дальнем Востоке (Хабаровск) и в Сибири (Красноярск).
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