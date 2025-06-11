Бизнесу могут запретить создавать профайлы клиентов на базе персональных данных

Операторам персональных данных граждан (ПД) могут запретить собирать профили клиентов, т. е. автоматически обрабатывать ПД с целью анализа личности и предугадывания интересов, предпочтений и поведения людей без отдельного на то согласия. Это означает, что коммерческие банки, операторы связи, маркетплейсы и т. д. не смогут собирать данные из разных источников без ведома клиентов. Такая мера предусмотрена новым законопроектом по противодействию мошенничеству, который подготовило Минцифры во исполнение поручения вице-премьера Дмитрия Григоренко. Законопроект есть в распоряжении «Ведомостей», подлинность документа подтвердили источник в правительстве и два источника в компаниях телекомрынка. Наказание за нарушение этого запрета пока в законопроекте не предусмотрено.