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Совладельцами Cognitive Pilot оказались «Восход» и Газпромбанк

Эксперты считают это вложение исключительно финансовой инвестицией банка
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Одним из инвесторов компании – разработчика гражданского беспилотного транспорта Cognitive Pilot оказался Газпромбанк (ГПБ). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим сторонам. Долю в компании банк приобрел еще в 2022 г., уточнил один из них, но размер доли не сообщил.

Представитель компании отказался комментировать информацию об инвесторах, но уточнил, что основными контролирующими и управляющими акционерами Cognitive Pilot по-прежнему остаются Ольга Ускова и Антон Емельянов. Конечная структура владения компанией в ЕГРЮЛе скрыта. «Ведомости» также направили запрос в ГПБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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