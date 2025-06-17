Совладельцами Cognitive Pilot оказались «Восход» и Газпромбанк

Совладельцами Cognitive Pilot оказались «Восход» и ГазпромбанкЭксперты считают это вложение исключительно финансовой инвестицией банка
Одним из инвесторов компании – разработчика гражданского беспилотного транспорта Cognitive Pilot оказался Газпромбанк (ГПБ). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим сторонам. Долю в компании банк приобрел еще в 2022 г., уточнил один из них, но размер доли не сообщил.
Представитель компании отказался комментировать информацию об инвесторах, но уточнил, что основными контролирующими и управляющими акционерами Cognitive Pilot по-прежнему остаются Ольга Ускова и Антон Емельянов. Конечная структура владения компанией в ЕГРЮЛе скрыта. «Ведомости» также направили запрос в ГПБ.
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