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На Чукотке запустят эксперимент по использованию беспилотных самосвалов

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Анна Устинова
Василий Милькин
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Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства об экспериментальном правовом режиме (ЭПР) по использованию беспилотных самосвалов, рассказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин.

Это первый ЭПР с участием беспилотных самосвалов, которые не будут ездить по дорогам общего пользования, подчеркнул Волошин. В отличие от других экспериментов, связанных с беспилотным автотранспортом, изъятия в рамках ЭПР затронут не правила дорожного движения, а правила безопасности при ведении горных работ, уточнил он.

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