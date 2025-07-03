На Чукотке запустят эксперимент по использованию беспилотных самосвалов

Это первый ЭПР с участием беспилотных самосвалов, которые не будут ездить по дорогам общего пользования, подчеркнул Волошин. В отличие от других экспериментов, связанных с беспилотным автотранспортом, изъятия в рамках ЭПР затронут не правила дорожного движения, а правила безопасности при ведении горных работ, уточнил он.