На Чукотке запустят эксперимент по использованию беспилотных самосвалов

На Чукотке запустят эксперимент по использованию беспилотных самосваловНа крупнейшем за Полярным кругом Баимском ГОКе протестируют 50 автономных грузовиков
Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства об экспериментальном правовом режиме (ЭПР) по использованию беспилотных самосвалов, рассказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин.
Это первый ЭПР с участием беспилотных самосвалов, которые не будут ездить по дорогам общего пользования, подчеркнул Волошин. В отличие от других экспериментов, связанных с беспилотным автотранспортом, изъятия в рамках ЭПР затронут не правила дорожного движения, а правила безопасности при ведении горных работ, уточнил он.
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