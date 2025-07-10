В Москве по подозрению в госизмене арестован экс-директор РАЭК Гребенников

Расследованием уголовных дел о государственной измене занимается следственное управление ФСБ. В январе перед арестом у себя в Telegram-канале Гребенников написал: «Если вы читаете этот пост, значит, это уже случилось». В посте Гребенников вспомнил публикацию «Коммерсанта» о том, что он не выплатил 2 млн руб. налогов. До судебных разбирательств тогда дело не дошло. В заключение он отметил, что сейчас дела обстоят серьезнее. В марте 2024 г. в издании «Коммерсантъ» появилась информация о том, что ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве структуры Гребенникова и АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко «Рунет медиа холдинг». По информации издания, юристы полагали, что судебное разбирательство может создать риски для работы компании и владельцев «Рунет медиа холдинга», а также отмечали, что Гребенников рассчитывал урегулировать претензии налоговиков.