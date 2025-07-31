Госбизнесу установили сроки перехода на российскую радиоэлектронику

Госбизнесу установили сроки перехода на российскую радиоэлектроникуНо даже отечественные производители серверов и телекоммуникационного оборудования опираются на зарубежные платформы
Правительство рекомендовало госсектору к 1 января 2028 г. довести до 60% долю использования радиоэлектронной продукции (РЭП) российского происхождения. Это следует из методических рекомендаций по цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием, которые 4 июля были одобрены президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию («Ведомости» ознакомились с документом). Согласно рекомендациям, ежегодный прирост количества используемой отечественной радиоэлектроники должен составлять не менее 15%.
В расчете 60% будут учитываться клиентские устройства (ПК, ноутбуки, моноблоки, тонкие клиенты), серверы (в том числе системы хранения данных, СХД), сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, шлюзы, межсетевые экраны), телекоммуникационное оборудование, промышленные компьютеры и контроллеры, следует из документа.