Госбизнесу установили сроки перехода на российскую радиоэлектронику

Правительство рекомендовало госсектору к 1 января 2028 г. довести до 60% долю использования радиоэлектронной продукции (РЭП) российского происхождения. Это следует из методических рекомендаций по цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием, которые 4 июля были одобрены президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию («Ведомости» ознакомились с документом). Согласно рекомендациям, ежегодный прирост количества используемой отечественной радиоэлектроники должен составлять не менее 15%.