«Новый старт» получил частоты для радиолокационных спутников

«Новый старт» получил полосы 2025–2110 и 2200–2290 МГц и несколько полос в диапазоне 7–8 ГГц. Кроме того, компании выделили диапазон 9200–10 400 МГц для радиолокационной станции, которая позволяет получать детальные изображения независимо от времени суток и погодных условий, следует из протокола заседания ГКРЧ.