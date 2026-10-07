«Новый старт» получил частоты для радиолокационных спутников

«Новый старт» получил частоты для радиолокационных спутниковПока в России работает всего несколько аппаратов для мониторинга
Разработчик сверхлегких ракет-носителей и производитель спутниковых группировок АО «Новый старт» получил радиочастоты для космической системы Spectre. Это следует из протокола заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ; межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) от 28 сентября 2026 г. «Ведомости» ознакомились с документом.
«Новый старт» получил полосы 2025–2110 и 2200–2290 МГц и несколько полос в диапазоне 7–8 ГГц. Кроме того, компании выделили диапазон 9200–10 400 МГц для радиолокационной станции, которая позволяет получать детальные изображения независимо от времени суток и погодных условий, следует из протокола заседания ГКРЧ.
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