В мечтах о Марсе: Гарри Попов и его электрические ракетные двигатели

Еще в 1911 г. Константин Циолковский писал, что у химических двигателей есть ограничения и будущее за ЭРД, хотя напрямую этого термина не употреблял: в те годы его просто не было, рассказывал Попов в лекции Роскосмоса. Первые в мире стендовые испытания ЭРД были осуществлены в СССР в 1929 г. Валентином Глушко – это был электротермический двигатель. «Долгое время ЭРД занимались больше на бумаге. Но после Второй мировой войны <...> ими начали заниматься серьезно, – продолжал Попов. – Наша страна была первой, которая осуществила запуск ЭРД в космос». В 1964 г. этот тип двигателей отвечал за ориентацию солнечных батарей аппарата «Зонд-2».