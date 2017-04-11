«Деловой Петербург» вводит платную подписку

Издание «Деловой Петербург» вводит платную подписку на ряд публикаций, говорится на сайте издания. Изменения вступают в силу с 11 апреля. Подписка вводится не на все материалы, а только на лучшие, говорится в сообщении.

«Мы пять лет экспериментировали с разными моделями платного доступа к сайту и в итоге пришли к тому, что самые вкусные и полезные новости о петербургском бизнесе будут скрыты надежным paywall, – цитирует издание главного редактора "Делового Петербурга" Максима Васюкова. – И да, главная причина того, что мы решились на этот шаг, – деньги. Любой труд должен быть оплачен, любой бизнес должен приносить прибыль».

Подписчикам издания будут меньше показывать рекламных объявлений, а в дальнейшем и полностью исключат рекламные объявления для них, пообещал Васюков.