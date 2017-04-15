Ракета «Циркон» на испытаниях достигла восьми скоростей звука — ТАСС

Новая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» на испытаниях достигла восьми скоростей звука, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. «В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 махов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «Циркон» может запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые также используются для ракет «Калибр» и «Оникс».

После прохождения испытаний ракета должна пополнить боекомплекты тяжелых атомных ракетных крейсеров «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Дальность стрельбы «Цирконом» составляет около 400 км.