Телевидение в России как главный источник информации уступило интернету 10% аудитории – ВЦИОМ

Основным источником новостей для большинства россиян остается телевидение, однако его популярность снижается, сообщает ВЦИОМ. Так, новости по телевизору в 2015 г. узнавали 62%, а сейчас это 52%.

При этом выросла популярность интернета (информационные сайты, социальные сети и блоги): 32% россиян используют именно этот ресурс для поиска новостей (в 2015 г. - 22%).

Интернет является главным источником новостей для 65% 18-24-летних и 50% 25-34-летних респондентов.

Радио и газеты используют для этих целей 3 и 4% россиян соответственно, показал опрос.

В рейтинге доверия средствам массовой информации лидером пока остается центральное телевидение, хотя и здесь тенденция складывается не в его пользу, отмечают социологи. Этому виду СМИ доверяют 70% россиян, региональному ТВ - 63%, центральной или региональной прессе - по 49%, новостным, официальным сайтам - 45%, центральному радио - 42%. Региональному, местному радио, как и соцсетям, выражают доверие 39% россиян, зарубежным СМИ - 16%.

В случае появления противоречивой информации о каком-либо событии в различных СМИ россияне скорее всего поверят телевидению (46% против 60% в 2013 г.). Предпочтение сайтам и блогам в этом вопросе отдаст 25% опрошенных. При этом радио и газетам (по 2%) респонденты готовы довериться не столь охотно, как «сарафанному радио» (11%).

Объективность освещения информации, по мнению россиян, зависит от тематики: более половины считают скорее непредвзятыми новостные материалы о природных катаклизмах (70%), деятельности главы государства (55%) и о положении России на мировой арене (51%). Значительно реже они верят в объективность при освещении положения дел в экономике (31%) и деятельности оппозиции (34%).