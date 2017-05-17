В России начались продажи возрожденной Nokia 3310

В России с 16 мая начались продажи обновленной модели мобильного телефона Nokia 3310, сообщает ТАСС. Со вторника эту модель можно купить в некоторых салонах в Москве и Московской области, в остальных городах пока открыт предзаказ. Изначально Nokia 3310 был выпущен в 2000 г. О планах запуска на рынок Nokia 3310 по цене 49 евро во II квартале 2017 г. HMD Global, владелец прав на бренд Nokia, объявил в конце февраля. В России модель стоит 3990 руб. и представлена в четырех цветах - красном, желтом, синем и сером.

Также во II квартале 2017 г. начнутся глобальные продажи линейки смартфонов финского бренда на операционной системе Android - Nokia 6, Nokia 5 и Nokia 3. «Связной» откроет предзаказ на них 18 мая, Nokia 3 будет стоить 9990 руб., Nokia 5 - 12 990 руб., Nokia 6 - 15 990 руб.