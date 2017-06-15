Евросоюз отменил роуминг для своих граждан на территории сообщества

С 15 июня на всей территории Евросоюза отменен мобильный роуминг для граждан стран сообщества, сообщает ТАСС. С этого дня мобильные расценки всех сотовых операторов стран ЕС должны стать едиными для обслуживания абонентов. Для приезжающих в Европу иностранных граждан с номерами мобильных операторов не входящих в ЕС государств роуминг сохраняется. Опрошенные ТАСС российские операторы связи сказали, что для россиян, которые поедут в Европу, не изменится ничего и опасаться подорожания связи не стоит - по крайней мере, до конца лета.

Еврокомиссия отметила, что этим летом на каникулах, отдыхая в пределах ЕС, европейцы впервые получат возможность пользоваться мобильными телефонами и интернетом повсюду по своему домашнему тарифу, и назвала этот день историческим.

То, что европейцы также могут компенсировать выпадающие доходы за счет повышения межоператорсих платежей для операторов из-за пределов ЕС (в том числе из России), предполагают в «Мегафоне» и Tele2. «Наши иностранные партнеры уже неоднократно повышали цены. Со своей стороны мы продолжаем вести переговоры с партнерами и делаем все возможное для снижения уровня их цен», - заявил ТАСС представитель «Мегафона». В этой компании и Tele2 этим летом не планируют повышать цены на услуги связи в Евросоюзе.

В пресс-службе «Вымпелкома» также напомнили о существовании специальных тарифов, пакетах минут и интернет-трафика, а также опциях для абонентов оператора в ЕС. Представитель МТС отказался от комментариев.