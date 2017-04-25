Совет ЕС принял последний закон перед отменой роуминга на территории союза

Совет Евросоюза принял последний пакет нормативов, который позволит с 15 июня этого года отменить мобильный роуминг на всей территории ЕС. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии. Речь идет о нормативах, которые ограничивают предельный уровень платежей между мобильными операторами за обслуживание абонентов по всей Европе. Уже на этих летних каникулах европейцы «впервые получат возможность пользоваться мобильными телефонами и интернетом повсюду» цитирует агентство.

С 15 июня наценка, которую национальные операторы сотовой связи смогут выставлять иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории (внутри ЕС) за 1 минуту разговора, не должна превышать 0,032 евро и 0,01 евро за SMS. Операторы также должны обеспечить последовательное снижение дополнительной оплаты трафика мобильного интернета за границей внутри Евросоюза с 7,7 евро за гигабайт в 2017 г. до 2,5 евро за гигабайт в 2022 г. Все эти расчеты должны оставаться исключительно между компаниями – роуминговые платежи для конечных пользователей мобильной связи и граждан стран ЕС на всей территории Евросоюза с 15 июня будут запрещены, отмечает ТАСС.

Агентство приводит мнение эксперта компании Orange Джен Александер о том, что в результате роуминг в ЕС станет скрытым: национальные операторы государств ЕС будут продолжать обслуживать рынки своих стран, а при обработке звонков иностранных абонентов на своей территории выставлять соответствующие платежи их мобильным операторам. Для конечного потребителя понятие дополнительных роуминговых услуг должно исчезнуть, оплата за звонки на территории своей страны и за границей в пределах ЕС выровняется, но в результате вырастут цены на все мобильные услуги: операторам придется просто разложить свои расходы по оплате роуминга своих клиентов на всех пользователей мобильной связи.