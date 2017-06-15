Госпогранслужба Украины: двое сторонников Навального попросили политического убежища

Госпогранслужба Украины сообщила, что двое российских оппозиционеров попросили политического убежища. На границе россияне предъявили загранпаспорта и «сразу выразили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованием на территории России», говорится в сообщении украинского ведомства.

По данным Русской службы BBC, речь идет о двух сторонниках Алексея Навального – IT-консультанте Фонда борьбы с коррупцией, директоре Newcaster.tv Владиславе Здольникове и активисте Александре Брусенцеве.

Здольников и Брусенцев подтвердили, что уехали в Киев, однако подчеркнули, что не просили политического убежища. В разговоре с BBC они пояснили, что приняли решение уехать из России после того, как стало известно, что Роскомнадзор просит МВД проверить их причастность к организации ложных блокировок интернет-сайтов.

Здольников подчеркнул, что они с Брусенцевым недавно добрались до Киева и хотят «выждать некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг жалобы Роскомнадзора в МВД». «В зависимости от того, как будут развиваться события по этому делу, мы уже примем решение: возвращаться нам в Россию или нет», – пояснил он.

Ранее о том, что Роскомнадзор заподозрил двух активистов ФБК в ложных блокировках, сообщали «Ведомости». По данным источников издания, речь идет о Александре Литрееве и Владиславе Здольникове. На прошлой неделе часть ресурсов, не внесенных в черный список Роскомнадзора, оказались заблокированы, а произошло это из-за уязвимости в системе блокировок. Среди заблокированных были интернет-кинотеатр Ivi, панель управления хостингом в кабинете пользователей хостинг-провайдера Selectel, сайт «Медузы».