Полиция Украины конфисковала серверы распространившей вирус Petya компании

Полиция Украины конфисковала серверы украинской компании M.E.DOC, занимающейся разработкой компьютерных программ. Следственные действия проходили по делу о кибератаках, происшедших на прошлой неделе, передает Reuters со ссылкой на руководителя департамента киберполиции МВД Украины Сергея Демедюка.

Источником распространения компьютерного вируса Petya стали программные обновления, рассылаемые компанией M.E.DOC. Эта компания является разработчиком самой популярной на Украине программы по налоговому администрированию.

Однако сотрудники M.E.DOC заявили Reuters, что их серверы не были взломаны хакерами, а разосланные обновления не были заражены компьютерным вирусом.

Демедюк заявил во вторник в интервью Associated Press, что M.E.DOC будут предъявлены обвинения в халатности в связи с кибератакой, так как она не приняла мер по усилению своей киберзащиты несмотря на предупреждения.