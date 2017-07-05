В России стала обязательной регистрация беспилотников
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) весом от 250 г до 30 кг с 5 июля необходимо регистрировать, следует из изменений, внесенных в Воздушный кодекс.
Заниматься постановкой беспилотников на учет будет подведомственное Минтрансу ФГУП «Защитаинфотранс».
Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в июне заявил, что банк провел с руководством Росавиации первые переговоры по регулированию использования дронов банками для доставки наличных.
Кроме того, «Аэрофлот» сообщал, что начнет использовать беспилотники для осмотра воздушных судов при техническом обслуживании.