Сбербанк впервые попробовал доставку денег беспилотником

Сбербанк впервые протестировал доставку наличных денег с помощью дрона, сообщил в Facebook первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Беспилотник успешно доставил деньги из кассового центра к инкассаторскому автомобилю, который находился на расстоянии 10 км от центра. Дрон летел со скоростью около 180 км/ч.

Хасис назвал это «важным днем в жизни инкассации Сбербанка» и пообещал, что испытания будут продолжаться.

В конце мая о планах запустить такой эксперимент говорил зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, тестирование дронов могло начаться через месяц в Казани. Позже председатель правления госбанка Герман Греф подтвердил эту информацию, но отказался говорить о сроках появления такой практики.