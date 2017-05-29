ЦБ поможет Сбербанку доставлять наличные дронами М. Стулов / Ведомости

В понедельник на сайте ЦБ опубликован проект положения, предусматривающий доставку наличных дронами. Сейчас нормативные акты регулятора этого не позволяют.

Сбербанк в пятницу на годовом общем собрании объявил о том, что будет доставлять дронами деньги и ценности в отделения. Сейчас банк тестирует доставку денег этими летательными аппаратами, рассказывал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

При перевозке и инкассации наличных денег можно оформлять документы в электронном виде, говорится в пояснительной записке к проекту. Кроме того, проект позволяет автоматизировать прием и передачу наличных денег.

Также разрешается не применять требования, «установленные к автотранспорту, а также к наличию у инкассаторских работников служебного оружия или сопровождению инкассаторских, кассовых работников сотрудниками органов внутренних дел, частной охранной организации, имеющих служебное оружие». Эти требования можно не соблюдать, когда деньги перевозятся с помощью «специальных устройств», но только в том случае, если при их несанкционированном вскрытии банкноты окрашиваются специальной краской.

«Мы не исключаем, что примерно через месяц в Казани мы будем пилотировать [тестировать] такие дроны», – рассказывал Кузнецов в пятницу. Для защиты денег будет применяться «секретное оружие», отметил он. Предправления банка Герман Греф пояснил, что речь идет об использовании для транспортировки контейнеров с краской, которая будет приводить купюры в негодность в случае покушения на дрон.

Положение ЦБ вступит в силу спустя 10 дней после его опубликования, говорится в проекте, его обсуждение продлится до 12 июня.